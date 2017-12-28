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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Президент готує стратегію повернення з російських в’язниць українців – Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко готує стратегію повернення з російських в’язниць українців, яка буде втілена в життя. Про це повідомила представник Глави держави у Верховній Раді Ірина Луценко в аеропорту “Бориспіль”, де зустрічали звільнених українських полонених, передає кореспондент УНН.

Президент готує стратегію повернення з російських в’язниць українців – Луценко

“Петро Порошенко планує провести серйозну роботу із повернення наших хлопців, які засуджені у Росії. Для того і збережені російські полонені як додаткова карта, як серйозний аргумент обміняти російських громадян на наших громадян, які знаходяться в Росії. Ця стратегія розробляється і вона буде серйозно втілена в життя”, — повідомила вона.

Як повідомляв УНН, Порошенко назвав дивом звільнення з полону 74 українців.

 

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