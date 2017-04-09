Президент: горд, что украинский гимн сегодня трижды звучал в честь наших побед
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного звонка лично поздравил от имени украинцев боксеров Александра Усика, Александра Гвоздика и Василия Ломаченко с победами в поединках, которые они получили ночью в США. Об этом Президент написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Только что позвонил нашим победителям. Передал приветствие от каждого украинца, который сегодня болел за них в эту чрезвычайно успешную ночь для украинского бокса. Ваши успехи вдохновляют всех нас Лично болел за каждого. Горд, что украинский гимн сегодня трижды звучал в честь наших побед!", - написал он.
Как сообщал УНН, украинский боксер и чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко защитил свой титул в поединке против американца Джейсона Соси .
Кроме того, Александр Усик защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весе в бою против американца Майкла Хантера, одержав победу в 12-тираундовому поединке за одноголосым решением судей .