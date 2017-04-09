Президент: гордий, що український гімн сьогодні тричі лунав на честь наших перемог
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час телефонного дзвінка особисто привітав від імені українців боксерів Олександра Усика, Олександра Гвоздика та Василя Ломаченка з перемогами у поєдинках, які вони здобули вночі в США. Про це Президент написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Щойно зателефонував до наших переможців. Передав вітання від кожного українця, який сьогодні вболівав за них в цю надзвичайно успішну ніч для українського боксу. Ваші успіхи надихають усіх нас! Особисто вболівав за кожного. Гордий, що український гімн сьогодні тричі лунав на честь наших перемог!”, — написав він.
Як повідомляв УНН, український боксер та чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко захистив свій титул у поєдинку проти американця Джейсона Соси.
Крім того, Олександр Усик захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBO у першій важкій вазі в бою проти американця Майкла Хантера, здобувши перемогу у 12-тираундовому поєдинку за одноголосим рішенням суддів.