Президент поручил проверить деятельность местных госадминистраций в шести областях

"Признать целесообразным проведение в 2017 году в Волынской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Сумской, Черкасской областных государственных администрациях, районных государственных администрациях Волынской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Сумской, Черкасской областей углубленного изучения их деятельности по обеспечению выполнения на соответствующей территории актов и поручений Президента Украины, взаимодействия с территориальными органами центральных органов исполнительной власти по выполнению задач, определенных актами и поручениями Президента Украины", - говорится в распоряжении.

Главе Администрации Президента Украины поручено обеспечить проведение в 2017 году этого углубленного изучения.

Как сообщал УНН, за последние два года местные бюджеты выросли в два раза.