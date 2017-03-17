Президент доручив перевірити діяльність місцевих держадміністрацій у шести областях
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження “Про вивчення у 2017 році діяльності місцевих державних адміністрацій”, згідно з яким доручено вивчити діяльність шести областей щодо забезпечення виконання актів і доручень Президента України. Відповідне розпорядження розміщене на сайті Адміністрації Президента, передає УНН.
“Визнати за доцільне проведення у 2017 році у Волинській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Сумській, Черкаській обласних державних адміністраціях, районних державних адміністраціях Волинської, Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Сумської, Черкаської областей поглибленого вивчення їх діяльності щодо забезпечення виконання на відповідній території актів і доручень Президента України, взаємодії з територіальними органами центральних органів виконавчої влади стосовно виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України”, — йдеться в розпорядженні.
Главі Адміністрації Президента України доручено забезпечити проведення у 2017 році цього поглибленого вивчення.
Як повідомляв УНН, за останні два роки місцеві бюджети зросли у два рази.