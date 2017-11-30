Президент поручил до конца декабря подать концепцию оптимизации Службы разведки

"По случаю поручаю до конца декабря подать мне концепцию оптимизации Службы внешней разведки Украины в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Опыт по стандартам Альянса у вас хороший. И я требую имплементации его в нормативные документы", - сказал Президент.

Он отметил, что задача службы разведки - стать полноценным участником европейского и евроатлантического разведывательного сообщества. По его словам, этот путь лежит через развитие взаимного доверия и усиление практического взаимодействия, в частности путем проведения совместных операций с партнерами из ЕС и НАТО.

Также среди задач разведки П.Порошенко определил эффективное обнаружение опасности и вызовов украинским интересам, защита национальных интересов, разведывательное сопровождение вопросов участия Украины в создании и функционировании международных и региональных систем коллективной безопасности, эффективную борьбу с распространением оружия массового уничтожения, пиратством, терроризмом.

Глава государства также вручил государственные награды и сертификаты на служебное жилье военнослужащим СВР.

Как сообщал УНН, П.Порошенко назначил Андрея Алексеенко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.