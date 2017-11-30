Президент поручил до конца декабря подать концепцию оптимизации Службы разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко поручил до конца декабря подать концепцию оптимизации Службы внешней разведки согласно стандартам НАТО. Об этом он сообщил во время торжеств по случаю 26-й годовщины службы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"По случаю поручаю до конца декабря подать мне концепцию оптимизации Службы внешней разведки Украины в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Опыт по стандартам Альянса у вас хороший. И я требую имплементации его в нормативные документы", - сказал Президент.
Он отметил, что задача службы разведки - стать полноценным участником европейского и евроатлантического разведывательного сообщества. По его словам, этот путь лежит через развитие взаимного доверия и усиление практического взаимодействия, в частности путем проведения совместных операций с партнерами из ЕС и НАТО.
Также среди задач разведки П.Порошенко определил эффективное обнаружение опасности и вызовов украинским интересам, защита национальных интересов, разведывательное сопровождение вопросов участия Украины в создании и функционировании международных и региональных систем коллективной безопасности, эффективную борьбу с распространением оружия массового уничтожения, пиратством, терроризмом.
Глава государства также вручил государственные награды и сертификаты на служебное жилье военнослужащим СВР.
Как сообщал УНН, П.Порошенко назначил Андрея Алексеенко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.