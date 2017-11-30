Президент доручив до кінця грудня подати концепцію оптимізації Служби розвідки

“Принагідно доручаю до кінця грудня подати мені концепцію оптимізації Служби зовнішньої розвідки України відповідно до стандартів Північно-Атлантичного Альянсу. Досвід щодо стандартів Альянсу ви маєте добрий. І вимагаю імплементації його в нормативні документи”, — сказав Президент.

Він наголосив, що завдання служби розвідки - стати повноцінним учасником європейської і євроатлантичної розвідувальної спільноти. За його словами, цей шлях лежить через розбудову взаємної довіри і посилення практичної взаємодії, зокрема через проведення спільних операцій з партнерами з ЄС і НАТО.

Також серед завдань розвідки П.Порошенко визначив ефективне виявлення небезпеки та викликів українським інтересам, захист національних інтересів, розвідувальне супроводження питань участі України у створенні та функціонуванні міжнародних і регіональних систем колективної безпеки, ефективну боротьбу з розповсюдженням зброї масового знищення, піратством, міжнародним тероризмом.

Глава держави також вручив державні нагороди та сертифікати на службове житло військовослужбовцям СЗР.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко призначив Андрія Алєксєєнка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.