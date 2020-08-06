Президент Черногории заявил о намерениях "улучшить отношения с Россией"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 80624 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101495 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126043 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106998 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126936 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101129 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101956 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103965 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101939 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Президент Черногории заявил о намерениях "улучшить отношения с Россией"

Президент Черногории заявил о намерениях "улучшить отношения с Россией"

Киев  •  УНН

 • 17364 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Черногория готова работать над нормализацией и укреплением отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Мило Джуканович в ходе встречи с назначенным послом Черногории в России Милорадом Шчепановичем, сообщила в среду пресс-служба президента, отмечает УНН.

“Президент принял назначенного посла Черногории в России. По этому случаю была высказана готовность Черногории с целью преодоления современного состояния и осовременивания двусторонних отношений двух стран работать над нормализацией и укреплением отношений в соответствии с долгой традицией дружеских связей”, — говорится в сообщении.

Ранее Черногория под руководством Мило Джукановича присоединилась к антироссийским санкциям, вступила в НАТО, обвинила Россию в организации попытки госпереворота в стране во время парламентских выборов 2016 года. Серьезному давлению подвергался российский бизнес, ухудшилось отношение власти к российским туристам. Такая политика Джукановича вызвала определенное недовольство в обществе, которое особенно обострилось после попытки черногорского президента упразднить в стране Сербскую православную церковь и создать Черногорскую церковь “по украинской модели”, имея в виду — автокефалию ПЦУ.

На фоне предстоящих 30 августа парламентских выборов Национальный координационный совет Черногории 3 августа принял решение открыть границы для российских туристов. Кабмин страны отметил, что такое решение принято на основе “нужд туристического сектора и национальных интересов Черногории”. Это решение возмутило украинских дипломатов в стране.

Фрагмент встречи с назначенным послом Черногории в России Милорадом Шчепановичем:

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