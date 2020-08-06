Президент Черногории заявил о намерениях "улучшить отношения с Россией"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Черногория готова работать над нормализацией и укреплением отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Мило Джуканович в ходе встречи с назначенным послом Черногории в России Милорадом Шчепановичем, сообщила в среду пресс-служба президента, отмечает УНН.
“Президент принял назначенного посла Черногории в России. По этому случаю была высказана готовность Черногории с целью преодоления современного состояния и осовременивания двусторонних отношений двух стран работать над нормализацией и укреплением отношений в соответствии с долгой традицией дружеских связей”, — говорится в сообщении.
Ранее Черногория под руководством Мило Джукановича присоединилась к антироссийским санкциям, вступила в НАТО, обвинила Россию в организации попытки госпереворота в стране во время парламентских выборов 2016 года. Серьезному давлению подвергался российский бизнес, ухудшилось отношение власти к российским туристам. Такая политика Джукановича вызвала определенное недовольство в обществе, которое особенно обострилось после попытки черногорского президента упразднить в стране Сербскую православную церковь и создать Черногорскую церковь “по украинской модели”, имея в виду — автокефалию ПЦУ.
На фоне предстоящих 30 августа парламентских выборов Национальный координационный совет Черногории 3 августа принял решение открыть границы для российских туристов. Кабмин страны отметил, что такое решение принято на основе “нужд туристического сектора и национальных интересов Черногории”. Это решение возмутило украинских дипломатов в стране.
Фрагмент встречи с назначенным послом Черногории в России Милорадом Шчепановичем: