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Президент Чехии Земан потребовал от контрразведки информацию о деятельности спецслужб РФ в стране - СМИ

Президент Чехии Земан потребовал от контрразведки информацию о деятельности спецслужб РФ в стране - СМИ

Киев  •  УНН

 • 12658 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Чехии Милош Земан потребовал от национальной Службы безопасности и информации (контрразведки) предоставить доказательства о деятельности в республике российских спецслужб и имена их агентов. Об этом сообщило в понедельник Чешское радио со ссылкой на три высокопоставленных источника, пишет УНН.

Такое поручение от главы государства руководитель контрразведки Михал Коуделка получил, согласно радио, текущей осенью. Президент наделен правом требовать от этой чешской спецслужбы выполнение определенных им задач. О данном поручении было информировано и правительство Чехии. Предполагается, что на предстоящей неделе вопрос об этом будет рассмотрен на заседании парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб.

Земан, согласно радио, потребовал от контрразведки информацию об операциях, проводимых в республике российскими спецслужбами, имена их сотрудников и чешских граждан, которые с ними взаимодействуют. Президент также настаивает, чтобы контрразведка конкретизировала процесс сотрудничества данных чехов с агентами.

Президент Чехии, кроме того, потребовал от контрразведки сведения, подтверждающие утверждения американских спецслужб о происходящем в Чехии отмывании “грязных денег” группировками организованной преступности из России.

Пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек сообщил, что ему ничего не известно о данном поручении Земана. Представители контрразведки отказались комментировать информацию радио. Между тем глава администрации президента Чехии Мирослав Мынарж заявил журналистам, что контрразведка “должна обосновывать утверждения, с которыми выступает”.

Контрразведка в своих отчетах, открытая часть которых доступна общественности, ежегодно утверждает, что деятельность российских спецслужб представляет одну из основных угроз для национальной безопасности Чехии.

Напомним, в октябре прошлого года президент Чехии попросил контрразведку прекратить поиск шпионов из России. Земан посоветовал тогда главе Службы безопасности информации страны (Bezpečnostní informační služba, BIS) Михалу Коуделке заняться расследованием экономических преступлений в республике, а не заниматься поиском иностранных шпионов.

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