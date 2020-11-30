Президент Чехії Земан вимагає від контррозвідки інформацію про діяльність спецслужб РФ у країні - ЗМІ

Таке доручення від голови держави керівник контррозвідки Міхал Коуделка отримав, згідно радіо, цієї осені. Президент наділений правом вимагати від цієї чеської спецслужби виконання визначених ним завдань. Про дане доручення було інформовано і уряд Чехії. Передбачається, що на майбутньому тижні питання про це буде розглянуто на засіданні парламентського комітету з контролю за діяльністю спецслужб.

Земан, згідно радіо, зажадав від контррозвідки інформацію про операції, що проводяться в республіці російськими спецслужбами, імена їх співробітників і чеських громадян, які з ними взаємодіють. Президент також наполягає, щоб контррозвідка конкретизувала процес співпраці даних чехів з агентами.

Президент Чехії, крім того, зажадав від контррозвідки відомості, що підтверджують затвердження американських спецслужб про відмивання “брудних грошей” угрупованнями організованої злочинності з Росії, яке відбувається в Чехії.

Прес-секретар глави держави Іржі Овчачек повідомив, що йому нічого не відомо про дане доручення Земана. Представники контррозвідки відмовилися коментувати інформацію радіо. Тим часом глава адміністрації президента Чехії Мірослав Мінарж заявив журналістам, що контррозвідка “повинна обґрунтовувати твердження, з якими виступає”.

Контррозвідка в своїх звітах, відкрита частина яких доступна громадськості, щорічно стверджує, що діяльність російських спецслужб представляє одну з основних загроз для національної безпеки Чехії.

Нагадаємо, в жовтні минулого року президент Чехії попросив контррозвідку припинити пошук шпигунів з Росії. Земан порадив тоді голові Служби безпеки інформації країни (Bezpečnostní informační služba, BIS) Міхалу Коуделці зайнятися розслідуванням економічних злочинів в республіці, а не займатися пошуком іноземних шпигунів.