Президент Чехії Земан вимагає від контррозвідки інформацію про діяльність спецслужб РФ у країні - ЗМІ

ukru
06:32 • 10358 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 69526 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 103188 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 109415 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 97280 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 110014 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 86270 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101938 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118095 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145416 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

18 березня, 21:38 • 16908 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 36570 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 27608 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 61890 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 72947 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 10306 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 88764 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 320270 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 253527 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 347051 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 76598 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 113117 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 113566 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 110351 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 123775 перегляди
Актуальне
Президент Чехії Земан вимагає від контррозвідки інформацію про діяльність спецслужб РФ у країні - ЗМІ

Президент Чехії Земан вимагає від контррозвідки інформацію про діяльність спецслужб РФ у країні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 12664 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент Чехії Мілош Земан зажадав від національної Служби безпеки та інформації (контррозвідки) надати докази про діяльність в республіці російських спецслужб і імена їхніх агентів. Про це повідомило в понеділок Чеське радіо з посиланням на три високопоставлені джерела, пише УНН.

Таке доручення від голови держави керівник контррозвідки Міхал Коуделка отримав, згідно радіо, цієї осені. Президент наділений правом вимагати від цієї чеської спецслужби виконання визначених ним завдань. Про дане доручення було інформовано і уряд Чехії. Передбачається, що на майбутньому тижні питання про це буде розглянуто на засіданні парламентського комітету з контролю за діяльністю спецслужб.

Земан, згідно радіо, зажадав від контррозвідки інформацію про операції, що проводяться в республіці російськими спецслужбами, імена їх співробітників і чеських громадян, які з ними взаємодіють. Президент також наполягає, щоб контррозвідка конкретизувала процес співпраці даних чехів з агентами.

Президент Чехії, крім того, зажадав від контррозвідки відомості, що підтверджують затвердження американських спецслужб про відмивання “брудних грошей” угрупованнями організованої злочинності з Росії, яке відбувається в Чехії.

Прес-секретар глави держави Іржі Овчачек повідомив, що йому нічого не відомо про дане доручення Земана. Представники контррозвідки відмовилися коментувати інформацію радіо. Тим часом глава адміністрації президента Чехії Мірослав Мінарж заявив журналістам, що контррозвідка “повинна обґрунтовувати твердження, з якими виступає”.

Контррозвідка в своїх звітах, відкрита частина яких доступна громадськості, щорічно стверджує, що діяльність російських спецслужб представляє одну з основних загроз для національної безпеки Чехії.

Нагадаємо, в жовтні минулого року президент Чехії попросив контррозвідку припинити пошук шпигунів з Росії. Земан порадив тоді голові Служби безпеки інформації країни (Bezpečnostní informační služba, BIS) Міхалу Коуделці зайнятися розслідуванням економічних злочинів в республіці, а не займатися пошуком іноземних шпигунів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79