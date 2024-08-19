Президент Чехии уверен, что Украина может стать членом НАТО несмотря на оккупацию части ее территорий
Киев • УНН
Петр Павел заявил, что вступление Украины в НАТО не должно зависеть от восстановления контроля над всей территорией. Он предложил принять Украину в Альянс на основе временной административной границы.
Вступление Украины в Североатлантический Альянс не должно зависеть от восстановления полного контроля над всей ее территорией. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью изданиям Novinky и Pravo, передает УНН.
Детали
Павел уверен, что полное восстановление контроля Украины над всей территорией не должно быть «обязательным условием» членства в НАТО.
Если будет демаркация, даже какой-то административной границы, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент
В частности, он напомнил, что Германию приняли в Альянс в 1955 году, хотя часть ее территории была под оккупацией Советского Союза до 1990-го.
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Поэтому я думаю, что есть решение и техническое, и юридическое, чтобы позволить Украине вступить в НАТО, не втягивая НАТО в конфликт с Российской Федерацией
Он подчеркнул, что демократические страны должны рассматривать захваченные Россией территории Украины только как временно оккупированные.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получит приглашение к членству в НАТО до завершения войны с РФ, поскольку страны-партнеры не могут предоставить полноценное приглашение стране, которая находится в состоянии войны.