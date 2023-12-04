Президент Болгарии Радев ветировал соглашение о передаче Украине БТР

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на решение правительства о бесплатном предоставлении Украине бронетехники. Соответствующий указ обнародовала канцелярия президента Болгарии, передает УНН.

Детали

Радев вернул на новое обсуждение в парламенте закон о ратификации соглашения, согласно которому Болгария бесплатно предоставляет Украине бронетехнику.

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Президент Болгарии объяснил это решение тем, что народные избранники недостаточно ознакомлены с конкретными параметрами поставки, что делает невозможным объективную оценку необходимости в предоставленном оборудовании.

В частности, по словам Радева, предоставленная Украине бронированная транспортная техника повышенной проходимости может быть использована именно для охраны болгарской границы и оказания помощи населению в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах.

Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть приоритетом - убеждает президент Болгарии.

Напомним

Правительство Болгарии одобрило проект Соглашения между Министерством внутренних дел и Министерством обороны Украины о бесплатном предоставлении бронированной транспортной техники. Украине предоставят 100 бронетранспортеров.

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