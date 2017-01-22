Президент анонсировал заседание СНБО по вопросам государственного оборонного заказа

"На днях, кстати, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросам государственного оборонного заказа на 17 лет. И это будут решительные изменения в обеспечении наших славных воинов. Так, мы придерживаемся минских соглашений, как бы трудно нам это не давалось, что и позволило нашей дипломатии выиграть борьбу за продолжение санкций всего мира против агрессора - Российской Федерации", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что Украина и в дальнейшем будет решать вопрос деоккупации своих территорий дипломатическим путем, однако не забывать о повышении обороноспособности армии.

"Такие сложнейшие задачи, как возвращение Украины на Донбасс и возвращение Донбасса в Украину, деоккупация Крыма мы будем решать, в первую очередь, политико-дипломатическим и международно-правовым путем, укрепляя одновременно нашу обороноспособность и наши Вооруженные Силы. Собственную оборонную способность мы довели до такого уровня, когда защита Отечества стала делом не только мобилизованных людей и добробатов, а качественно подготовленных профессионалов-контрактников - тех самых добровольцев", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, Кабмин одобрил проект госпрограммы развития ВСУ до 2020 года.