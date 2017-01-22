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Президент анонсував засідання РНБО з питань державного оборонного замовлення

Президент анонсував засідання РНБО з питань державного оборонного замовлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Днями відбудеться засідання Ради нацбезпеки та оборони, на якому буде обговорюватися державне обронне замовлення на поточний рік. Про це сказав Президент Петро Порошенко під час урочистих заходів з нагоди Дня Соборності України у Національному музеї Тараса Шевченка, передає кореспондент УНН.

"Днями, до речі, відбудеться засідання Ради Національної безпеки та оборони з питань державного оборонного замовлення на 17 рік. І це будуть рішучі зміни у забезпеченні наших славних воїнів. Так, ми дотримуємося мінських угоду, хоч як би важко нам це не давалося, що і дозволило нашій дипломатії виграти боротьбу за продовження санкцій усього світу проти агресора – Росіїської Федерації", - сказав П.Порошенко.

Він наголосив, що Україна і надалі буде вирішувати питання деокупації своїх територій дипломатичним шляхом, однак не забуватиме про підвищення обороноздатності армії.

"Такі надскладні завдання, як повернення України на Донбас та повернення Донбасу в України, деокупації Криму ми будемо вирішувати, на сам перед, політико-дипломатичним та міжнародно-правовим шляхом, зміцнюючи одночасно нашу обороноздатність та наші Збройні Сили. Власну обороно здатність ми довели до такого рівня коли захист Вітчизни став справою не лише мобілізованих людей та добробатів, а якісно підготовлених професіоналів-контрактників – тих самих добровольців", - сказав Президент.

Як повідолмяв УНН, Кабмін схвалив проект держпрограми розвитку ЗСУ до 2020 року.

Українські Національні Новини

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