Президент анонсував засідання РНБО з питань державного оборонного замовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Днями відбудеться засідання Ради нацбезпеки та оборони, на якому буде обговорюватися державне обронне замовлення на поточний рік. Про це сказав Президент Петро Порошенко під час урочистих заходів з нагоди Дня Соборності України у Національному музеї Тараса Шевченка, передає кореспондент УНН.
"Днями, до речі, відбудеться засідання Ради Національної безпеки та оборони з питань державного оборонного замовлення на 17 рік. І це будуть рішучі зміни у забезпеченні наших славних воїнів. Так, ми дотримуємося мінських угоду, хоч як би важко нам це не давалося, що і дозволило нашій дипломатії виграти боротьбу за продовження санкцій усього світу проти агресора – Росіїської Федерації", - сказав П.Порошенко.
Він наголосив, що Україна і надалі буде вирішувати питання деокупації своїх територій дипломатичним шляхом, однак не забуватиме про підвищення обороноздатності армії.
"Такі надскладні завдання, як повернення України на Донбас та повернення Донбасу в України, деокупації Криму ми будемо вирішувати, на сам перед, політико-дипломатичним та міжнародно-правовим шляхом, зміцнюючи одночасно нашу обороноздатність та наші Збройні Сили. Власну обороно здатність ми довели до такого рівня коли захист Вітчизни став справою не лише мобілізованих людей та добробатів, а якісно підготовлених професіоналів-контрактників – тих самих добровольців", - сказав Президент.
Як повідолмяв УНН, Кабмін схвалив проект держпрограми розвитку ЗСУ до 2020 року.