Презентация фотовыставки "Голодная симфония" состоялась в Киеве

Фотопроект "Голодная симфония" появился еще в прошлом году.

Но раньше фотографии выставлялись только в соцсетях. Ксения разрабатывала идею съемки вместе с моделью Лилой Перегудой. По словам автора, фотографии были созданы под впечатлением после рассказов дедушки Ксении, который пережил Голодомор.

Съемка проходила в музее национальной культуры и быта "Пирогово", а одежда - это личные вещи модели и ее подруги.

"Мы готовили фотосессию в холодный весенний день. На улице шел дождь, а работники музея не хотели нас пускать на территорию, поэтому настроение было соответствующее к идее проекта. Еще я специально не ела утром", - поделилась с УНН модель Лила.

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