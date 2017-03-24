Презентация фотовыставки "Голодная симфония" состоялась в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Сегодня в Национальном музее "Мемориал жертв голодомора" состоялась презентация проекта - фотовыставки "Голодная симфония" фотографа Ксении Пилявской. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Фотопроект "Голодная симфония" появился еще в прошлом году.
Но раньше фотографии выставлялись только в соцсетях. Ксения разрабатывала идею съемки вместе с моделью Лилой Перегудой. По словам автора, фотографии были созданы под впечатлением после рассказов дедушки Ксении, который пережил Голодомор.
Съемка проходила в музее национальной культуры и быта "Пирогово", а одежда - это личные вещи модели и ее подруги.
"Мы готовили фотосессию в холодный весенний день. На улице шел дождь, а работники музея не хотели нас пускать на территорию, поэтому настроение было соответствующее к идее проекта. Еще я специально не ела утром", - поделилась с УНН модель Лила.
Как сообщал УНН, сегодня 24 марта в Киеве стартовал фестиваль Docudays UA.