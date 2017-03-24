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Презентация фотовыставки "Голодная симфония" состоялась в Киеве

Презентация фотовыставки "Голодная симфония" состоялась в Киеве

Киев • УНН

 • 15459 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Сегодня в Национальном музее "Мемориал жертв голодомора" состоялась презентация проекта - фотовыставки "Голодная симфония" фотографа Ксении Пилявской. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Фотопроект "Голодная симфония" появился еще в прошлом году.

Но раньше фотографии выставлялись только в соцсетях. Ксения разрабатывала идею съемки вместе с моделью Лилой Перегудой. По словам автора, фотографии были созданы под впечатлением после рассказов дедушки Ксении, который пережил Голодомор.

Съемка проходила в музее национальной культуры и быта "Пирогово", а одежда - это личные вещи модели и ее подруги.

"Мы готовили фотосессию в холодный весенний день. На улице шел дождь, а работники музея не хотели нас пускать на территорию, поэтому настроение было соответствующее к идее проекта. Еще я специально не ела утром", - поделилась с УНН модель Лила.

Как сообщал УНН, сегодня 24 марта в Киеве стартовал фестиваль Docudays UA.

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