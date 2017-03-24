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Презентація фотовиставки “Голодна симфонія” відбулася у Києві

Презентація фотовиставки “Голодна симфонія” відбулася у Києві

Київ • УНН

 • 15460 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні у Національному музеї “Меморіал жертв голодомору” відбулася презентація мистецького проекту – фотовиставки “Голодна симфонія” фотографа Ксенії Пілявської. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Фотопроект “Голодна симфонія” з'явився ще у минулому році.

Але раніше фотографії виставлялися тільки у соцмережах. Ксенія розробляла ідею зйомки разом з моделлю Лілою Перегудою. За словами автора, фотографії були створені під враженнями після розповідей дідуся Ксенії, який пережив Голодомор.

Зйомка проходила у музеї національної культури та побуту “Пирогів”, а одяг – це особисті речі моделі та її подруги.

“Ми готували фотосесію у холодний весняний день. На вулиці дощило, а працівники музею не хотіли нас пускати на територію, тож настрій був відповідний до ідеї проекту. Іще я спеціально не їла зранку”, - поділилася з УНН модель Ліла.

Як повідомляв УНН, сьогодні 24 березня У Києві стартував фестиваль Docudays UA.

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