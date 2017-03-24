Презентація фотовиставки “Голодна симфонія” відбулася у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні у Національному музеї “Меморіал жертв голодомору” відбулася презентація мистецького проекту – фотовиставки “Голодна симфонія” фотографа Ксенії Пілявської. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Фотопроект “Голодна симфонія” з'явився ще у минулому році.
Але раніше фотографії виставлялися тільки у соцмережах. Ксенія розробляла ідею зйомки разом з моделлю Лілою Перегудою. За словами автора, фотографії були створені під враженнями після розповідей дідуся Ксенії, який пережив Голодомор.
Зйомка проходила у музеї національної культури та побуту “Пирогів”, а одяг – це особисті речі моделі та її подруги.
“Ми готували фотосесію у холодний весняний день. На вулиці дощило, а працівники музею не хотіли нас пускати на територію, тож настрій був відповідний до ідеї проекту. Іще я спеціально не їла зранку”, - поділилася з УНН модель Ліла.
Як повідомляв УНН, сьогодні 24 березня У Києві стартував фестиваль Docudays UA.