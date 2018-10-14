Пресс-центр ООС опубликовал видео сбивание российского беспилотника боевым вертолетом ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Пресс-центр Операции объединенных сил обнародовал видео уничтожения российского беспилотника “Орлан-10” экипажем вертолета Ми-24, сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу штаба.
“Экипаж вертолета Ми-24 на практике проверил полученные навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Российский беспилотный летательный аппарат „Орлан-10“ маневрировал по высоте и по направлениям, но пилоты Объединенных сил не оставили ему шансов”, — указано в сообщении.
Напомним, в минувшие сутки в районе Лисичанска экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил очередной российский БПЛА “Орлан-10”.
“Сегодня, 13 октября, в небе над Лисичанском снова было обнаружен беспилотный летательный аппарат противника. В 8.09 радиотехническими средствами обнаружена воздушная цель, предварительно идентифицированая как беспилотный летательный аппарат „Орлан-10“, который находится на вооружении вооруженных сил Российской Федерации. Цель маневрировала, выполняя очевидно разведывательный полет по маршруту Лисичанск — Северодонецк. Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность № 1. Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наев было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24”, — сообщили в пресс-службе ООС.