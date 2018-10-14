Пресс-центр ООС опубликовал видео сбивание российского беспилотника боевым вертолетом ВСУ

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9 марта, 09:44 • 58382 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115916 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123907 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163505 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151265 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139705 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130013 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177601 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118257 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141774 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Пресс-центр ООС опубликовал видео сбивание российского беспилотника боевым вертолетом ВСУ

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Киев  •  УНН

 • 31702 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Пресс-центр Операции объединенных сил обнародовал видео уничтожения российского беспилотника “Орлан-10” экипажем вертолета Ми-24, сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу штаба.

“Экипаж вертолета Ми-24 на практике проверил полученные навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Российский беспилотный летательный аппарат „Орлан-10“ маневрировал по высоте и по направлениям, но пилоты Объединенных сил не оставили ему шансов”, — указано в сообщении.

Напомним, в минувшие сутки в районе Лисичанска экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил очередной российский БПЛА “Орлан-10”.

“Сегодня, 13 октября, в небе над Лисичанском снова было обнаружен беспилотный летательный аппарат противника. В 8.09 радиотехническими средствами обнаружена воздушная цель, предварительно идентифицированая как беспилотный летательный аппарат „Орлан-10“, который находится на вооружении вооруженных сил Российской Федерации. Цель маневрировала, выполняя очевидно разведывательный полет по маршруту Лисичанск — Северодонецк. Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность № 1. Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наев было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24”, — сообщили в пресс-службе ООС.

Украинские Национальные Новости

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