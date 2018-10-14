Прес-центр ООС опублікував відео збиття російського безпілотника бойовим вертольотом ЗСУ

“Екіпаж вертольота Мі-24 на практиці перевірив здобуті навички боротьби з безпілотними літальними апаратами. Російський безпілотний літальний апарат „Орлан-10“ маневрував по висоті та по напрямках, але пілоти Об’єднаних сил не залишили йому шансів”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби у районі Лисичанська екіпаж вертольота Мі-24 зі складу Об’єднаних сил збив черговий російський БПЛА “Орлан-10”.

“Сьогодні, 13 жовтня, в небі над Лисичанськом знову було виявлено безпілотний літальний апарат противника. О 8.09 радіотехнічними засобами виявлена повітряна ціль, попередньо ідентифікована як безпілотний літальний апарат „Орлан-10“, який знаходиться на озброєнні збройних сил Російської Федерації. Ціль маневрувала, виконуючи вочевидь розвідувальний політ за маршрутом Лисичанськ — Сєверодонецьк. Одразу ж чергові сили протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність № 1. Командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим було прийнято рішення для знищення цілі залучити вертоліт вогневої підтримки Мі-24”, — повідомили в прес-службі ООС.