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Прес-центр ООС опублікував відео збиття російського безпілотника бойовим вертольотом ЗСУ

Прес-центр ООС опублікував відео збиття російського безпілотника бойовим вертольотом ЗСУ

Київ • УНН

 • 31702 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Прес-центр Операції об’єднаних сил оприлюднив відео збиття російського безпілотника “Орлан-10” екіпажем вертольота Мі-24, повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку штабу.

“Екіпаж вертольота Мі-24 на практиці перевірив здобуті навички боротьби з безпілотними літальними апаратами. Російський безпілотний літальний апарат „Орлан-10“ маневрував по висоті та по напрямках, але пілоти Об’єднаних сил не залишили йому шансів”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби у районі Лисичанська екіпаж вертольота Мі-24 зі складу Об’єднаних сил збив черговий російський БПЛА “Орлан-10”.

“Сьогодні, 13 жовтня, в небі над Лисичанськом знову було виявлено безпілотний літальний апарат противника. О 8.09 радіотехнічними засобами виявлена повітряна ціль, попередньо ідентифікована як безпілотний літальний апарат „Орлан-10“, який знаходиться на озброєнні збройних сил Російської Федерації. Ціль маневрувала, виконуючи вочевидь розвідувальний політ за маршрутом Лисичанськ — Сєверодонецьк. Одразу ж чергові сили протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність № 1. Командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим було прийнято рішення для знищення цілі залучити вертоліт вогневої підтримки Мі-24”, — повідомили в прес-службі ООС.

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