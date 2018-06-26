Премьеры Украины и Дании: Европа не должна позволить себе забыть о российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. После четырех лет войны российская агрессия против Украины все еще продолжается. Европа не должна позволить себе забыть это, отметили в совместной статье в EU Observer премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен и премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"После четырех лет войны российская агрессия против Украины все еще продолжается, включая конфликт на Донбассе и попытку аннексии Крыма, а также другие попытки дестабилизации. Россия отбросила международное право и принципы и вызвала нестабильность и непредсказуемость в Европе", - подчеркнули министры.
Они отметили, что на территории конфликта ежедневно страдают мирные жители, 1,5 миллионам людей пришлось покинуть свои дома, многие погибли из-за военного конфликта на европейской земле, в соседней с ЕС стране.
"Европа не должна позволить себе забыть это, или забыть о том, что к этому привело: свободный выбор народа европейского будущего зимой 2014 года, попытка помешать насилию со стороны России и коррумпированной элиты, воплощенной в бывшем президентом Виктором Януковичем", - пишут министры.
Как говорится в статье, на этой неделе в Копенганени международное сообщество соберется на конференции по вопросам реформ в Украине.
"На этой неделе в Копенгагене мы увидим, как международное сообщество соберется на конференции по вопросам реформ в Украине, которые являются важным фактором изменения в стране, которую все еще раздирает война. Для Украины и Европы многое стоит на кону", - отметили они.
Напомним, Украина надеется на поддержку Дании по противодействию "Северному потоку-2".