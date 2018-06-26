Прем'єри України і Данії: Європа не повинна дозволити собі забути про російську агресію

“Після чотирьох років війни російська агресія проти України все ще триває, включаючи конфлікт на Донбасі та спробу анексії Криму, а також інші спроби дестабілізації. Росія відкинула міжнародне право та принципи і спричинила нестабільність і непередбачуваність у Європі”, — підкреслили міністри.

Вони наголосили, що на території конфлікту щодня страждають мирні жителі, 1,5 мільйонам людей довелось залишити свої оселі, чимало людей загинуло через воєнний конфлікт на європейській землі, у сусідній до ЄС країні.

“Європа не повинна дозволити собі забути це, або забути про те, що до цього призвело: вільний вибір народу європейського майбутнього взимку 2014 року, спроба перешкодити насильству з боку Росії та корумпованої еліти, втіленій у колишньому президентом Віктором Януковичем”, — пишуть міністри.

Як йдеться в статті, цього тижня в Копенганені міжнародна спільнота збереться на конференції з питань реформ в Україні.

“Цього тижня у Копенгагені ми побачимо, як міжнародне співтовариство збереться на конференції з питань реформ в Україні, які є важливим чинником зміни в країні, яку все ще роздирає війна. Для України та Європи багато чого стоїть на кону”, — зазначили вони.

Нагадаємо, Україна сподівається на підтримку Данії з протидії "Північному потоку-2".