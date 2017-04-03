Премьер надеется вскоре принять закон о Службе финансовых расследований
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на принятие в ближайшее время подготовленного Министерством финансов и одобренного Правительством проекта закона о Службе финансовых расследований, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
По словам В.Гройсман Служба финрозслидувань должна стать аналитическим органом, который заменит существующие экономические подразделения силовых структур.
"Для нас важно продолжать дальнейшую реформу ГФС и перейти к созданию современной Службы финансовых расследований. Думаю, что профильный комитет [налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины] совместно с Министерством финансов обработают проект закона, чтобы в ближайшее время завершить процесс [формирования Службы финансовых расследований] ", - сказал В.Гройсман.
Он подчеркнул, что работа Службы станет составной преобразований в стране и изменит деловую среду.
Напомним, что ранее премьер-министр Украины предлагал как можно быстрее провести заседание Национального совета реформ , на котором будут обсуждаться законопроекты о Службе финансовых расследований.