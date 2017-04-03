Премьер надеется вскоре принять закон о Службе финансовых расследований

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 61799 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107299 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164830 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120996 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119313 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114004 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105229 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107288 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103749 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156605 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Премьер надеется вскоре принять закон о Службе финансовых расследований

Премьер надеется вскоре принять закон о Службе финансовых расследований

Киев  •  УНН

 • 11429 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на принятие в ближайшее время подготовленного Министерством финансов и одобренного Правительством проекта закона о Службе финансовых расследований, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

По словам В.Гройсман Служба финрозслидувань должна стать аналитическим органом, который заменит существующие экономические подразделения силовых структур.

"Для нас важно продолжать дальнейшую реформу ГФС и перейти к созданию современной Службы финансовых расследований. Думаю, что профильный комитет [налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины] совместно с Министерством финансов обработают проект закона, чтобы в ближайшее время завершить процесс [формирования Службы финансовых расследований] ", - сказал В.Гройсман.

Он подчеркнул, что работа Службы станет составной преобразований в стране и изменит деловую среду.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины предлагал как можно быстрее провести заседание Национального совета реформ , на котором будут обсуждаться законопроекты о Службе финансовых расследований.

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