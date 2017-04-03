Прем'єр сподівається незабаром ухвалити закон про Службу фінансових розслідувань
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається на ухвалення вже найближчим часом підготовленого Міністерством фінансів і схваленого Урядом проекту закону про Службу фінансових розслідувань, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
За словами В.Гройсмана Служба фінрозслідувань має стати аналітичним органом, що замінить існуючі економічні підрозділи силових структур.
"Для нас важливо продовжувати подальшу реформу ДФС і перейти до створення сучасної Служби фінансових розслідувань. Думаю, що профільний Комітет [податкової та митної політики Верховної Ради України] спільно з Міністерством фінансів опрацюють проект закону, аби найближчим часом завершити процес [формування Служби фінансових розслідувань]", - сказав В.Гройсман.
Він підкреслив, що робота Служби стане складовою перетворень у країні і змінить ділове середовище.
Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр України пропонував якнайшвидше провести засідання Національної ради реформ, на якому будуть обговорюватися законопроекти про Службу фінансових розслідувань.