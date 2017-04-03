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Прем'єр сподівається незабаром ухвалити закон про Службу фінансових розслідувань

Прем'єр сподівається незабаром ухвалити закон про Службу фінансових розслідувань

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається на ухвалення вже найближчим часом підготовленого Міністерством фінансів і схваленого Урядом проекту закону про Службу фінансових розслідувань, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

За словами В.Гройсмана Служба фінрозслідувань має стати аналітичним органом, що замінить існуючі економічні підрозділи силових структур.

"Для нас важливо продовжувати подальшу реформу ДФС і перейти до створення сучасної Служби фінансових розслідувань. Думаю, що профільний Комітет [податкової та митної політики Верховної Ради України] спільно з Міністерством фінансів опрацюють проект закону, аби найближчим часом завершити процес [формування Служби фінансових розслідувань]", - сказав В.Гройсман.

Він підкреслив, що робота Служби стане складовою перетворень у країні і змінить ділове середовище.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр України пропонував якнайшвидше провести засідання Національної ради реформ, на якому будуть обговорюватися законопроекти про Службу фінансових розслідувань.

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