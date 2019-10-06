Премьер России: Москва найдет способы помочь Кубе в получении нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Россия найдет способы помочь Кубе в получении нефти. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире российского государственного телеканала, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Ведущий спросил, будут ли российские крейсера обеспечивать сопровождения танкерам, которые доставляют нефть на Кубу.
“Я думаю, мы найдем другие способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты... Мы сегодня, кстати, об этом говорили и договорились о том, что мы создадим по сути план работы об энергообеспечении Кубы, включая традиционными источниками энергии, как раз углеводородами и, возможно, какими-то другими возможностями, которые существуют”, — рассказал Медведев.
11 сентября Гавана заявила, что за предыдущий месяц не получила достаточное количество бензина и дизельного топлива через санкции, введенные США за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В конце сентября США ввели санкции против бывшего лидера Кубы Кастро.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санкции США против Венесуэлы и Ирана принесли дополнительные доходы России — Bloomberg