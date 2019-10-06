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Премьер России: Москва найдет способы помочь Кубе в получении нефти

Киев • УНН

 • 16621 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Россия найдет способы помочь Кубе в получении нефти. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире российского государственного телеканала, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Премьер России: Москва найдет способы помочь Кубе в получении нефти

Ведущий спросил, будут ли российские крейсера обеспечивать сопровождения танкерам, которые доставляют нефть на Кубу.

“Я думаю, мы найдем другие способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты... Мы сегодня, кстати, об этом говорили и договорились о том, что мы создадим по сути план работы об энергообеспечении Кубы, включая традиционными источниками энергии, как раз углеводородами и, возможно, какими-то другими возможностями, которые существуют”, — рассказал Медведев.

11 сентября Гавана заявила, что за предыдущий месяц не получила достаточное количество бензина и дизельного топлива через санкции, введенные США за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В конце сентября США ввели санкции против бывшего лидера Кубы Кастро.

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