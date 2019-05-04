Премьер Португалии пригрозил оппозиционным партиям отставкой правительства

Премьер-министр Антониу Кошта заявил, что этот шаг увеличит государственные расходы на 340 млн евро между этим и следующим годами, сорвав финансовое планирование правительства. Кроме того, по его словам, эта цифра может возрасти, если компенсация будет предоставлена и другим работникам государственного сектора, понесшим потери доходов.

Кошта выразил свое предупреждение после того, как депутаты от оппозиции в парламентском комитете одобрили законопроект.

Окончательное голосование по законопроекту будет проведено 15 мая.

Отмечается, что с 2005 по 2007 годы, а также с 2011 по 2017 годы, поощрения и повышения зарплат для португальских учителей были заморожены в рамках мер экономии во время финансового кризиса.

Напомним, в Польше решили изменить образовательный закон из-за протестов учителей.