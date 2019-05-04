Прем'єр Португалії пригрозив опозиційним партіям відставкою уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта попередив опозиційні партії про відставку уряду, якщо парламент схвалить законопроект про компенсацію вчителям втрачених доходів у період економічної кризи в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Прем'єр-міністр Антоніу Кошта заявив, що цей крок збільшить державні витрати на 340 млн євро між цим та наступним роками, зірвавши фінансове планування уряду. Крім того, за його словами, ця цифра може зрости, якщо компенсація буде надана й іншим працівникам державного сектору, які зазнали втрати доходів.
Кошта висловив своє попередження після того, як депутати від опозиції у парламентському комітеті схвалили законопроект.
Остаточне голосування за законопроект буде проведено 15 травня.
Зазначається, що з 2005 по 2007 роки, а також з 2011 по 2017 роки, заохочення і підвищення зарплат для португальських вчителів були заморожені в рамках заходів економії під час фінансової кризи.
Нагадаємо, у Польщі вирішили змінити освітній закон через протести вчителів.