Премьер Португалии опасается, что дебаты о статусе Украины в ЕС могут поставить под угрозу единство

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"Лучшая поддержка, которую Европейский Союз может предоставить Украине, — сохранить единство. Лучшее, что мы можем предложить, – это европейское единство", — сказал Антониу Кошта.

Детали

По словам премьера Португалии, ЕС должен сосредоточиться на предоставлении немедленной помощи Украине, а не на "юридических дебатах" о том, следует ли выдвигать страну кандидатом на членство.

Кошта заявил, что статус кандидата — начало процесса вступления, который будет длиться много лет, — не решит неотложных проблем Украины и может породить "ложные ожидания". Он опасался, что ЕС лишь продемонстрирует свои разногласия по этому вопросу, вручив подарок российскому президенту владимиру путину, пишет FT.

"Я сосредотачиваюсь на том, чтобы на следующем заседании Европейского совета получить четкое обязательство по срочной поддержке и построить долгосрочную платформу для поддержки восстановления Украины. Это мой главный приоритет. Важнейшими являются не юридические дебаты об Украине, а практические поставки", - указал Кошта.

По сообщению FT, при этом Кошта поддержал "европейскую перспективу" Украины и не возражал прямо против статуса кандидата, заявив, что ожидает оценки Европейской комиссии на этой неделе. Но он сказал, что "необходимо отреагировать на чрезвычайную ситуацию, в которой сейчас живут Украина и украинский народ". По его словам, даже если Украине будет предоставлен статус кандидата, "настоящие проблемы еще предстоит решить".

"Для такой четкой и немедленной поддержки нам не нужно начинать сейчас переговоры или процедуру, которая продлится много лет, — (президент Франции Эммануэль) Макрон говорит о десятилетиях, я не говорю о десятилетиях, — но, безусловно, о большом количестве времени. Большой риск создать ошибочные ожидания, которые обернутся горьким разочарованием. Меньше юридических дебатов, больше практических решений", - сказал он.

Кошта также сказал, что идея, выдвинутая Макроном в прошлом месяце относительно Европейского политического сообщества, более свободной формы ассоциации для стран, не желающих членства или не отвечающих полным критериям вступления, "может быть хорошей идеей для решения многих проблем".

Дополнение

Во время визита в Киев в эти выходные президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия будет готова завершить свою оценку того, рекомендовать ли Украину для членства в ЕС "до конца следующей недели".