Прем'єр Португалії побоюється, що дебати про статус України в ЄС можуть поставити під загрозу єдність

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"Найкраща підтримка, яку Європейський Союз може надати Україні, — зберегти єдність. Найкраще, що ми можемо запропонувати, – це європейська єдність", — сказав Антоніу Кошта.

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За словами прем'єра Португалії, ЄС має зосередитись на наданні негайної допомоги Україні, а не на "юридичних дебатах" про те, чи слід висувати країну кандидатом на членство.

Кошта заявив, що статус кандидата — початок процесу вступу, який триватиме багато років, — не вирішить нагальних проблем України та може породити "хибні очікування". Він побоювався, що ЄС лише продемонструє свої розбіжності щодо цього питання, вручивши подарунок російському президенту володимиру путіну, пише FT.

"Я зосереджуюся на тому, щоб на наступному засіданні Європейської ради отримати чітке зобов’язання щодо термінової підтримки та побудувати довгострокову платформу для підтримки відновлення України. Це мій головний пріоритет. Найважливішими є не юридичні дебати про Україну, а практичні поставки", - вказав Кошта.

За повідомленням FT, при цьому Кошта підтримав "європейську перспективу" України і не заперечував прямо проти статусу кандидата, заявивши, що чекає на оцінку Європейської комісії цього тижня. Але він сказав, що "необхідно відреагувати на надзвичайну ситуацію, в якій зараз живуть Україна та український народ". За його словами, навіть якщо Україні буде надано статус кандидата, "справжні проблеми ще доведеться вирішити".

"Для такої чіткої та негайної підтримки нам не потрібно розпочинати зараз переговори або процедуру, яка триватиме багато років, — (президент Франції Еммануель) Макрон говорить про десятиліття, я не говорю про десятиліття, — але, безумовно, про багато часу. Великий ризик створити помилкові очікування, які обернуться гірким розчаруванням. Менше юридичних дебатів, більше за практичні рішення", - сказав він.

Кошта також сказав, що ідея, висунута Макроном минулого місяця щодо Європейського політичного співтовариства, більш вільної форми асоціації для країн, які не хочуть членства або не відповідають повним критеріям вступу, "може бути гарною ідеєю для вирішення багатьох проблем".

Доповнення

Під час візиту до Києва цими вихідними президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокмісія буде готова завершити свою оцінку того, чи рекомендувати Україну для членства в ЄС "до кінця наступного тижня".