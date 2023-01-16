Премьер Польши обещает и дальше требовать от Германии репараций

Детали

Моравецкий, выступая в военном аэропорту Варшавы перед отлетом в Германию, сказал, что продолжит поднимать вопрос о репарациях, несмотря на то, что Германия отвергает его требования. Дальнейшие репарации со стороны Германии польский лидер назвал «принципиально важными для всех поляков».

Во время своего визита в Берлин Моравецкий присоединился к консервативному парламентскому политическому блоку Германии ХДС/ХСС, чтобы отпраздновать 50-летие бывшего министра финансов Вольфганга Шойбле.

Контекст

В октябре правящая партия Моравецкого «Право и справедливость» (PiS) официально потребовала, чтобы Германия выплатила 1,3 триллиона евро в качестве компенсации за ущерб, нанесенный Польшей во время Второй мировой войны и нацистской оккупации.

Германия отклонила это требование. Правительство Берлина утверждало, что вопрос о репарациях был закрыт договором 1990 года между Советским Союзом, Великобританией, Францией и Соединенными Штатами, который расчистил путь для воссоединения Германии и урегулировал территориальные претензии в отношении бывших немецких территорий в современной Польше.