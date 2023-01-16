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The New York Times

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Прем'єр Польщі обіцяє й надалі вимагати від Німеччини репарацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що продовжить наполягати на своїх вимогах щодо подальших репарацій від Німеччини під час Другої світової війни під час офіційного візиту до Берліна у понеділок. Про це УНН пише посилаючись на DPA.

Прем'єр Польщі обіцяє й надалі вимагати від Німеччини репарацій

Деталі

Моравецький, виступаючи у військовому аеропорту Варшави перед відльотом до Німеччини, сказав, що продовжить порушувати питання про репарації, незважаючи на те, що Німеччина відкидає його вимоги. Подальші репарації з боку Німеччини польський лідер назвав «принципово важливим для всіх поляків».

Під час свого візиту до Берліна Моравецького приєднався до консервативного парламентського політичного блоку Німеччини ХДС/ХСС, щоб відсвяткувати 50-річчя колишнього міністра фінансів Вольфганга Шойбле.

Контекст

У жовтні правляча партія Моравецького «Право і справедливість» (PiS) офіційно зажадала, щоб Німеччина виплатила 1,3 трильйона євро як компенсацію за збитки, завдані Польщею під час Другої світової війни та нацистської окупації.

Німеччина відхилила цю вимогу. Уряд Берліна стверджував, що питання про репарації було закрито договором 1990 року між Радянським Союзом, Великою Британією, Францією та Сполученими Штатами, який розчистив шлях для возз'єднання Німеччини та врегулював територіальні претензії щодо колишніх німецьких територій у сучасній Польщі.

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