Премьер ожидает, что внекоалиционные фракции поддержат пенсионную реформу

"Мы в ближайшее время выйдем с новым законопроектом новой качественной системы, и мы ожидаем, что внекоалиционные фракции тоже поддержат этот проект. Потому что это наша общая задача - коалиции, фракций парламента - наши экономические достижения конвертировать в уровень и качество жизни людей. Этим мы занимаемся и скоро это представим, - сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что считает задачей в этом году "повысить пенсии украинским гражданам, изменить пенсионную систему, которая станет справедливой, до 2024 года, по нашим расчетам, бездефицитной, которая приведет к увеличению размера пенсий украинским гражданам. Это мое задание, которое я должен выполнить".

Напомним, что завтра состоится заседание правительства.

Также напомним, что В.Гройсман заявил об уменьшении дефицита Пенсионного фонда.