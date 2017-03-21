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Премьер ожидает, что внекоалиционные фракции поддержат пенсионную реформу

Премьер ожидает, что внекоалиционные фракции поддержат пенсионную реформу

Киев • УНН

 • 8900 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Правительство в ближайшее время представит законопроект о реформировании пенсионной системы и рассчитывает на его поддержку в том числе теми фракциями парламента, которые не входят в коалицию, но активно выступают за внедрение инициированной Главой Правительства пенсионной реформы, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы в ближайшее время выйдем с новым законопроектом новой качественной системы, и мы ожидаем, что внекоалиционные фракции тоже поддержат этот проект. Потому что это наша общая задача - коалиции, фракций парламента - наши экономические достижения конвертировать в уровень и качество жизни людей. Этим мы занимаемся и скоро это представим, - сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что считает задачей в этом году "повысить пенсии украинским гражданам, изменить пенсионную систему, которая станет справедливой, до 2024 года, по нашим расчетам, бездефицитной, которая приведет к увеличению размера пенсий украинским гражданам. Это мое задание, которое я должен выполнить".

Напомним, что завтра состоится заседание правительства.

Также напомним, что В.Гройсман заявил об уменьшении дефицита Пенсионного фонда.

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