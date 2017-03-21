Прем'єр очікує, що позакоаліційні фракції підтримають пенсійну реформу

"Ми найближчим часом вийдемо з новим законопроектом нової якісної системи, і ми очікуємо на те, що позакоаліційні фракції теж підтримають цей проект. Бо це наше спільне завдання – Коаліції, фракцій Парламенту – наші економічні досягнення конвертувати у рівень і якість життя людей. Цим ми займаємося і скоро це презентуємо", – повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він наголосив, що вважає за завдання цього року "підвищити пенсії українським громадянам, змінити пенсійну систему, яка стане справедливою, до 2024 року, за нашими розрахунками, бездефіцитною, яка приведе до збільшення розміру пенсій українським громадянам. Це моє завдання, яке я маю виконати".

Нагадаємо, що завтра відбудеться засідання уряду.

Таокж нагадаємо, що В.Гройсман заявив про зменшення дефіциту Пенсійного фонду.