Премьер отметил обеспечении безопасности во время подготовки и проведения Евровидения

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 61620 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107265 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164795 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120964 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119295 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113995 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105222 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107288 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103749 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156586 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер отметил обеспечении безопасности во время подготовки и проведения Евровидения

Премьер отметил обеспечении безопасности во время подготовки и проведения Евровидения

Киев  •  УНН

 • 4363 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во время проведения Евровидение должны быть обеспечены беспрецедентные меры безопасности. Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине в 2017 году песенного конкурса "Евровидение", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Обсуждая вопрос обеспечения безопасности во время подготовки и проведения конкурса, глава правительства подчеркнул, что на каждом мероприятии должны быть обеспечены беспрецедентные меры безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В.Гройсман также поручил пограничной и таможенной службам обеспечить беспрепятственное пересечение границы для грузов с оборудованием для конкурса, "чтобы ни одна машина "Евровидения"не стояла на границе".

Напомним, Национальная полиция Украина перейдет на усиленный режим несения службы в метрополитенах Киева, Харькова и Днепра, который продлится до конца Евровидение.

Как сообщал УНН, стал известен порядок выступлений стран в полуфиналах Евровидения-2017 .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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