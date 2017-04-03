Премьер отметил обеспечении безопасности во время подготовки и проведения Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во время проведения Евровидение должны быть обеспечены беспрецедентные меры безопасности. Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине в 2017 году песенного конкурса "Евровидение", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Обсуждая вопрос обеспечения безопасности во время подготовки и проведения конкурса, глава правительства подчеркнул, что на каждом мероприятии должны быть обеспечены беспрецедентные меры безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
В.Гройсман также поручил пограничной и таможенной службам обеспечить беспрепятственное пересечение границы для грузов с оборудованием для конкурса, "чтобы ни одна машина "Евровидения"не стояла на границе".
Напомним, Национальная полиция Украина перейдет на усиленный режим несения службы в метрополитенах Киева, Харькова и Днепра, который продлится до конца Евровидение.
Как сообщал УНН, стал известен порядок выступлений стран в полуфиналах Евровидения-2017 .