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Прем'єр наголосив на забезпечені безпеки під час підготовки та проведення Євробачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Під час проведення Євробачення мають бути забезпечені безпрецедентні заходи безпеки. Про це сьогодні заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу "Євробачення", передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

"Обговорюючи питання забезпечення безпеки під час підготовки та проведення конкурсу, Глава Уряду наголосив, що на кожному заході мають бути забезпечені безпрецедентні заходи безпеки", - йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

В.Гройсман також доручив прикордонній та митний службам забезпечити безперешкодний перетин кордону для вантажів із обладнанням для конкурсу, "щоб жодна машина щодо "Євробачення" не стояла на кордоні".

Нагадаємо, Національна поліція України перейде на посилений режим несення служби у метрополітенах Києва, Харкова та Дніпра, який триватиме до кінця Євробачення.

Як повідомляв УНН, став відомий порядок виступів країн у півфіналах Євробачення-2017.

Українські Національні Новини

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