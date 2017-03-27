Премьер на саммите ГУАМ акцентировал на развитии нового Шелкового пути
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман акцентировал на развитии нового Шелкового пути в пределах ГУАМ. Об этом он сегодня сказал в начале саммита глав правительств стран-участниц ГУАМ, передает корреспондент УНН.
"В современных условиях в взаимодополнительности наших стран не могут оставаться в стороне масштабные международные инициативы, я говорю об участии наших государств в рамках нового Шелкового пути", - подчеркнул В.Гройсман.
Премьер подчеркнул, что странам ГУАМ нужно развивать транспортную инфраструктуру, железнодорожное, автомобильное сообщение, портовую инфраструктуру.
"Когда мы сможем выстроить эффективно наше транспортное сообщение: железная дорога, автомобиль и порты, мы сможем качественно улучшить наше взаимодействие", - убежден он.
Как сообщал УНН, 27 марта саммит глав правительств стран-участниц ГУАМ начался в Киеве.