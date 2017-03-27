Прем'єр на саміті ГУАМ наголосив на розвитку нового Шовкового шляху
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив на розвитку нового Шовкового шляху у межах ГУАМ. Про це він сьогодні сказав на початку саміту голів урядів країн-учасниць ГУАМ, передає кореспондент УНН.
“У сучасних умовах у взаємодоповненості наших країн не можуть залишатися збоку масштабні міжнародні ініціативи, я кажу про участь наших держав у межах нового Шовкового шляху”, — наголосив В.Гройсман.
Прем’єр наголосив, що країнам ГУАМ потрібно розвивати транспортну інфраструктуру, залізничне, автомобільне сполучення, портову інфраструктуру.
“Коли ми зможемо вибудувати ефективно наше транспортне сполучення: залізниця, автомобіль і порти, ми зможемо якісно покращити нашу взаємодію”, — переконаний він.
Як повідомляв УНН, 27 березня саміт голів урядів країн-учасниць ГУАМ розпочався у Києві.