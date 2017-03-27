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Прем'єр на саміті ГУАМ наголосив на розвитку нового Шовкового шляху

Прем'єр на саміті ГУАМ наголосив на розвитку нового Шовкового шляху

Київ • УНН

 • 9429 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив на розвитку нового Шовкового шляху у межах ГУАМ. Про це він сьогодні сказав на початку саміту голів урядів країн-учасниць ГУАМ, передає кореспондент УНН.

“У сучасних умовах у взаємодоповненості наших країн не можуть залишатися збоку масштабні міжнародні ініціативи, я кажу про участь наших держав у межах нового Шовкового шляху”, — наголосив В.Гройсман.

Прем’єр наголосив, що країнам ГУАМ потрібно розвивати транспортну інфраструктуру, залізничне, автомобільне сполучення, портову інфраструктуру.

“Коли ми зможемо вибудувати ефективно наше транспортне сполучення: залізниця, автомобіль і порти, ми зможемо якісно покращити нашу взаємодію”, — переконаний він.

Як повідомляв УНН, 27 березня саміт голів урядів країн-учасниць ГУАМ розпочався у Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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