Прем'єр на саміті ГУАМ наголосив на розвитку нового Шовкового шляху

“У сучасних умовах у взаємодоповненості наших країн не можуть залишатися збоку масштабні міжнародні ініціативи, я кажу про участь наших держав у межах нового Шовкового шляху”, — наголосив В.Гройсман.

Прем’єр наголосив, що країнам ГУАМ потрібно розвивати транспортну інфраструктуру, залізничне, автомобільне сполучення, портову інфраструктуру.

“Коли ми зможемо вибудувати ефективно наше транспортне сполучення: залізниця, автомобіль і порти, ми зможемо якісно покращити нашу взаємодію”, — переконаний він.

Як повідомляв УНН, 27 березня саміт голів урядів країн-учасниць ГУАМ розпочався у Києві.