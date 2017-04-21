Премьер-министр В.Гройсман посетит Харьковскую область в понедельник
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит с рабочей поездкой Харьковскую область в понедельник, 24 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров, передает УНН.
“24 апреля Владимир Гройсман посетит с рабочей поездкой Харьковскую область”, — говорится в сообщении.
А 13 апреля Премьер-министр посетил Кропивницкий.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал журналистам промежуточное решение Международного суда ООН по иску Украина против России. Он отметил, что Украина глубоко уважает уважает решение суда ООН по России.