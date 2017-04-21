Прем'єр-міністр В.Гройсман відвідає Харківщину в понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає з робочою поїздкою Харківську область у понеділок, 24 квітня. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів, передає УНН.
“24 квітня Володимир Гройсман відвідає з робочою поїздкою Харківську область”, — йдеться у повідомленні.
А 13 квітня Прем’єр-міністр відвідав Кропивницький.
Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував журналістам проміжне рішення Міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії. Він зазначив, що Україна глибоко поважає поважає рішення суду ООН щодо Росії.