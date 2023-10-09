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Премьер Чехии предлагает перенести посольство в Израиле в Иерусалим

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Премьер-министр Чехии Петр Фиала говорит, что настало правильное время для переноса посольства его страны в Израиле в Иерусалим, передает УНН.

Цитата

«Я убежден, что сейчас это было бы желанным шагом», — написал он в соцсети Х. «Я намерен обсудить с партнерами по коалиции конкретные действия в этой ситуации».

Фиала должен был принять Нетаньяху сегодня в Праге, но атаки ХАМАС вынудили отложить запланированные межправительственные встречи.

Напомним

Как сообщал УНН, на рассвете 7 октября Израиль подвергся массовой атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 9 октября в ВВС Израиля указали, что военные восстановили контроль над всеми городами у границы с Газой.

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