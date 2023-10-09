Прем'єр Чехії пропонує перенести посольствов Ізраїлі в Єрусалим

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«Я переконаний, що зараз це було б бажаним кроком», — написав він у соцмережі Х. «Я маю намір обговорити з партнерами по коаліції конкретні дії в цій ситуації».

Фіала мав прийняти Нетаньяху сьогодні в Празі, але атаки ХАМАС змусили відкласти заплановані міжурядові зустрічі.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, на світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ВПС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.