Премьер Великобритании объявила о проведении досрочных выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных выборов, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 марта председатель Евросовета Д.Туск получил от Британии официальное письмо о Brexit. Перед этим премьер-министр Великобритании запустила Brexit.
Также напомним, председатель Евросовета Д.Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля.
Во время референдума в июне 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.