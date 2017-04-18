Прем'єр Британії оголосила про проведення дострокових виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових виборів, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових парламентських виборів 8 червня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 29 березня голова Євроради Д.Туск отримав від Британії офіційний лист про Brexit. Перед цим прем'єр-міністр Великої Британії запустила Brexit.
Також нагадаємо, голова Євроради Д.Туск збирає саміт ЄС щодо Brexit на 29 квітня.
Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.