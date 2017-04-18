Прем'єр Британії оголосила про проведення дострокових виборів

"Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових парламентських виборів 8 червня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня голова Євроради Д.Туск отримав від Британії офіційний лист про Brexit. Перед цим прем'єр-міністр Великої Британії запустила Brexit.

Також нагадаємо, голова Євроради Д.Туск збирає саміт ЄС щодо Brexit на 29 квітня.

Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.