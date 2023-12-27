Премьер Саксонии предложил Украине временно уступить территориями ради мира: в МИД призвали политика посмотреть правде в глаза
Киев • УНН
Премьер Саксонии предлагает Украине уступить территорию ради мира; Украина призывает к правде, предупреждая о более широкой российской агрессии.
Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер призывает Украину смириться с временными уступками территориями для перемирия. Он также высказался за "разворот" в политике Германии в отношении россии, сообщает Spiegel. В свою очередь в украинском МИД призвали немецкого политика посмотреть правде в глаза, написал представитель ведомства Олег Николенко на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
Премьер Саксонии предложил Украине временно отказаться от территории в пользу прекращения огня.
"В случае прекращения огня Украине, возможно, сначала придется смириться с тем, что некоторые территории временно недоступны для Украины", - заявил он в среду в интервью газете Funke Mediengruppe.
"Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским", - подчеркнул Кречмер. "Но, как и в других крупных конфликтах, настало время для окончательного решения", указал политик.
Кречмер в очередной раз призвал немецкое правительство не только поставлять оружие Украине, но и выступать с дипломатическими инициативами. По его словам, союзники нужны, чтобы "повлиять на президента россии владимира путина и сделать возможным прекращение огня".
"К сожалению, основная позиция немецкого правительства такова: мы не хотим переговоров, мы хотим поставок оружия", - заявил премьер Саксонии и добавил: "Американцы идут дальше. Они поняли, что войну таким образом не выиграть".
По мнению Кречмера, необходим разворот в политике в отношении россии.
"Идея ослабить россию в военном, политическом и экономическом плане, чтобы она больше не представляла для нас угрозы, - это позиция, восходящая к XIX веку. Она закладывает фундамент для дальнейших конфликтов", - отметил политик.
Позиция МИД
В министерстве иностранных дел, отвечая на заявление немецкого политика, отметили, что если Украина смирится с временной потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и Саксонии в частности. Как отметил Николенко, путину хорошо известен этот регион за время его службы под Дрезденом.
Уступки территориями непременно приведут к большей агрессии россии, которая несомненно выйдет за пределы Украины. Мир в Европе лежит через поражение москвы. Призываем немецкого политика посмотреть правде в глаза: сначала госпожа канцлер Ангела Меркель, а затем с канцлер Олаф Шольц прилагали огромные политические усилия, чтобы убедить Путина остановить войну. Это не помогло. Как и не помогут любые другие уступки. Его цель - уничтожение Украины и дестабилизация всей Европе
По словам Николенко, единственным "разворотом" в политике Германии в отношении россии может стать еще большая поддержка Украины. "И мы очень благодарны, что немецкое федеральное правительство разделяет этот подход", - добавил представитель МИД.
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