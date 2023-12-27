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Премьер Саксонии предложил Украине временно уступить территориями ради мира: в МИД призвали политика посмотреть правде в глаза

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 11:41  •  21748 просмотра

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Премьер Саксонии предлагает Украине уступить территорию ради мира; Украина призывает к правде, предупреждая о более широкой российской агрессии.

Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер призывает Украину смириться с временными уступками территориями для перемирия.  Он также высказался за "разворот" в политике Германии в отношении россии, сообщает Spiegel. В свою очередь в украинском МИД призвали немецкого политика посмотреть правде в глаза, написал представитель ведомства Олег Николенко на своей странице в Facebook, пишет УНН

Детали

Премьер Саксонии предложил Украине временно отказаться от территории в пользу прекращения огня. 

"В случае прекращения огня Украине, возможно, сначала придется смириться с тем, что некоторые территории временно недоступны для Украины", - заявил он в среду в интервью газете Funke Mediengruppe.

"Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским", - подчеркнул Кречмер. "Но, как и в других крупных конфликтах, настало время для окончательного решения", указал политик. 

Кречмер в очередной раз призвал немецкое правительство не только поставлять оружие Украине, но и выступать с дипломатическими инициативами. По его словам, союзники нужны, чтобы "повлиять на президента россии владимира путина и сделать возможным прекращение огня".

"К сожалению, основная позиция немецкого правительства такова: мы не хотим переговоров, мы хотим поставок оружия", - заявил премьер Саксонии и добавил: "Американцы идут дальше. Они поняли, что войну таким образом не выиграть".

По мнению Кречмера, необходим разворот в политике в отношении россии. 

"Идея ослабить россию в военном, политическом и экономическом плане, чтобы она больше не представляла для нас угрозы, - это позиция, восходящая к XIX веку. Она закладывает фундамент для дальнейших конфликтов", - отметил политик. 

Позиция МИД 

В министерстве иностранных дел, отвечая на заявление немецкого политика, отметили, что если Украина смирится с временной потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и Саксонии в частности. Как отметил Николенко, путину хорошо известен этот регион за время его службы под Дрезденом.

Уступки территориями непременно приведут к большей агрессии россии, которая несомненно выйдет за пределы Украины. Мир в Европе лежит через поражение москвы. Призываем немецкого политика посмотреть правде в глаза: сначала госпожа канцлер Ангела Меркель, а затем с канцлер Олаф Шольц прилагали огромные политические усилия, чтобы убедить Путина остановить войну. Это не помогло. Как и не помогут любые другие уступки. Его цель - уничтожение Украины и дестабилизация всей Европе

- подчеркнул представитель МИД. 

По словам Николенко, единственным "разворотом" в политике Германии в отношении  россии может стать еще большая поддержка Украины. "И мы очень благодарны, что немецкое федеральное правительство разделяет этот подход", - добавил представитель МИД.

Зенитные установки Gepard, БПЛА и боеприпасы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине22 декабрь 2023, 17:18 • 77998 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
Прем'єр Саксонії запропонував Україні тимчасово поступитися територіями задля миру: в МЗС закликали політика подивитися правді в очі
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