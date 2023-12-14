Премьер Нидерландов Рютте считает, что мнение Венгрии является "отправной позицией" и многое еще возможно
Киев • УНН
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассматривает позицию Венгрии как "отправную позицию"
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по прибытию на саммит ЕС, где ожидаются важные решения по Украине, заявил, что мнение Венгрии является "отправной позицией" и что многое еще возможно, пишет УНН со ссылкой на Politico.
Блокирование принятия решений по Украине "также нанесет большой ущерб Венгрии, поэтому еще нужно посмотреть, произойдет это или нет".
Рютте подчеркнул, что речь идет не только о том, чтобы убедить Венгрию: "Вопрос не в том, что мы можем кому-то предложить, а в том, что мы можем сделать коллективно, чтобы достичь соглашения в пользу безопасной Европы", - отметил он.
Как сообщает The Guardian, Рютте, который покидает свой пост, заявил, что время высвобождения 10 миллиардов евро удержанных средств Венгрии накануне саммита ЕС было "неизбежным".
"Они должны были принять решение до пятницы. Я знаю, что из-за совпадения во времени поднялись брови, но я думаю, что это было неизбежно, потому что решение должно было быть принято до пятницы", - сказал он.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не проявил никаких признаков готовности идти на компромисс в вопросе вступления Украины в ЕС, прибыв на саммит в четверг утром.
Премьер Нидерландов Рютте считает, что мнение Венгрии является "отправной позицией" и многое еще возможно
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассматривает позицию Венгрии как "отправную позицию".
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