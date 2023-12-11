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Премьер-министр Эстонии призывает Европу готовиться к долговременной борьбе с рф

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 13:50  •  14544 просмотра

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призывает Европу готовиться к долговременной войне России против Украины и противодействовать пропагандистским усилиям москвы. Она подчеркивает важность обороны, а не страха перед эскалацией, и призывает к действиям против распространения дезинформации в социальных сетях.

Европе следует готовиться к длительной войне РФ против Украины и разработать план по противодействию москве, в частности ее пропаганде. Об этом в статье для издания заявила RND заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает УНН

Детали 

Она отмечает, что  сегодня не может быть и речи о быстрой победе, поэтому надо готовить план для длительной борьбы.

Когда мне задают вопрос о контрнаступлении Украины, я всегда напоминаю, что оно продолжается с 24 февраля 2022 года. Также есть надежда на переговоры. Это надежда на то, что наше согласие на успешный захват земель в 21 веке удовлетворит аппетит России. Желание договариваться исходит от тех, кто любой ценой хочет стабилизировать отношения с Россией

- отметила премьер Эстонии.

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По ее словам, угрозами и пропагандой ядерной войны российское руководство хочет изменить восприятие войны на Западе.

Это заводит нас в ловушку самоограничения, вызванного страхом эскалации. Исходя из этого страха, некоторые утверждают, что поддержка Украины в ее защите от агрессии означает эскалацию. Мой ответ на это таков: защита - это не провокация. Сопротивление не провоцирует Россию - провоцирует слабость

 - пояснила Каллас.

Дополнение

Премьер-министр Эстонии отметила, что Кремль ведет активную борьбу в социальных сетях, "проникая в наши карманы, телефоны и приложения". По ее словам, эта кампания имеет целью нарушить поддержку Украины, спровоцировать внутренние конфликты и повлиять на избирательные решения в ЕС.

Она подчеркнула, что  после начала открытой войны количество подписчиков пророссийских учетных записей в соцсетях выросло: "более чем в три раза в Telegram, более чем в два раза в Tiktok и почти на 90 процентов на YouTube, тогда как Facebook имеет наибольшую аудиторию прокремлевских аккаунтов".

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Нам нужно подумать о том, как мы можем предотвратить распространение дезинформации ботами и троллями. Особую ответственность здесь несут онлайн-платформы. С этой целью Европейский Союз принял Закон о цифровых услугах. Он требует от Meta, X и Tiktok предотвращать незаконную и вредную онлайн-деятельность и распространение дезинформации. Однако есть и другие платформы, такие как Telegram, которые требуют повышенного внимания

- отметила эстонский премьер.

Напомним

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, россия планирует дезинформационную кампанию с целью ослабить международную поддержку Украины в условиях приближения критически важных решений относительно ее будущего.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Estonian Prime Minister Calls on Europe to Prepare for a Long-Term Fight Against Russia
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Премьер-министр Эстонии призывает Европу готовиться к долговременной борьбе с рф

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призывает Европу готовиться к долговременной войне России против Украины и противодействовать пропагандистским усилиям москвы. Она подчеркивает важность обороны, а не страха перед эскалацией, и призывает к действиям против распространения дезинформации в социальных сетях.

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