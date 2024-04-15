Преимущество россии на море надломлено, ВСУ имеют право на стратегическое поражение объектов вс рф - министр гражданской обороны Швеции

Украина эффективно использовала свою возможность и улучшила свободу судоходства в Черном море, используя творческий подход и смелость, но нужно расширить эти усилия, чтобы получить стратегическую победу. Об этом заявил Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин во время Второй Черноморской конференции по безопасности, передает УНН.

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Украина эффективно использовала свою возможность и улучшила свободу судоходства в Черном море, считает Болин, - министр гражданской обороны Швеции подчеркнул, что преимущество России на море надломлено украинскими морскими операциями на тактическом и оперативном уровне.

Вместе с тем, по мнению шведского специалиста, изменение центра притяжения поможет Украине одержать стратегическую победу.

Украина имеет право на стратегическое поражение военных объектов России. Нужно расширить эти усилия для того, чтобы обеспечить линии коммуникации через море. - подчеркнул Карл-Оскар Болин во время Второй Черноморской конференции по безопасности.

Напомним,

Вторая Черноморская конференция по безопасности Международной Крымской платформы стартовала в болгарской столице Софии. Участники проанализируют влияние российской агрессии на ситуацию с безопасностью в Черноморско-Азовском регионе и за его пределами, обсудят стратегии реагирования на существующие угрозы и будущее региональной безопасностии.

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