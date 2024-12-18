Преимущественно без осадков, местами до 9° тепла: прогноз на 18 декабря
Киев • УНН
18 декабря в Украине преимущественно облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью от +6 до -2°, днем до +9°, на дорогах местами гололедица.
Сегодня, 18 декабря, в большинстве областей Украины облачно с прояснениями. местами до 9° тепла. Об этом сообщает «Укргидрометцентр», пишет УНН.
В восточных, северо-восточных, ночью и в большинстве западных и центральных областей ожидается небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории - без осадков,
Детали
На востоке, северо-востоке страны и в Карпатах на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью в большинстве областей, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.
Температура на западе и юге страны ночью 1-6° тепла, днем 4-9°; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.
На Киевщине тоже будет облачно с прояснениями, однако без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4°.
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