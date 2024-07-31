Преимущественно без дождей и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня преимущественно без осадков, лишь на северо-востоке и востоке возможны кратковременные дожди. Температура днем 22-30°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 31 июля без осадков, лишь на северо-востоке и востоке страны днем местами кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°, в западных областях 8-13°, днем 22-27°; на юге страны ночью 14-19°, днем 25-30°.

В Киевской области

Без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°; в Киеве ночью 13-15°, днем около 25°.