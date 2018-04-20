Представитель ЕС: ожидаем от Украины практической реализации закона об аудите
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Европейском союзе ожидают от Украины практической реализации принятого в 2017 году закона об аудите. Об этом во время заседания круглого стола заявил первый советник Представительства Европейского Союза в Украине, первый советник, руководитель отдела программ внешней помощи "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" Йоханес Баур, передает корреспондент УНН.
"Хочу отметить, что новый закон об аудите, который был принят в конце прошлого года, является решительным шагом в гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС и стандартами ЕС. Принятие нового закона требовало немалых усилий ... но впереди стоят еще существенные задачи по его практической реализации. Одной из таких ключевых задач, в ходе практической реализации, является создание органа общественного надзора и необходимость обеспечить его абсолютную независимость как в смысле его операционной деятельности, так и в финансовой независимости", - подчеркнул Баур.
Он добавил, что в ЕС надеются на "достаточно быстрое и полное введение положений закона об аудите".
Напомним, в феврале Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О аудит финансовой отчетности и аудиторской деятельности".