Представитель ЕС: ожидаем от Украины практической реализации закона об аудите

"Хочу отметить, что новый закон об аудите, который был принят в конце прошлого года, является решительным шагом в гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС и стандартами ЕС. Принятие нового закона требовало немалых усилий ... но впереди стоят еще существенные задачи по его практической реализации. Одной из таких ключевых задач, в ходе практической реализации, является создание органа общественного надзора и необходимость обеспечить его абсолютную независимость как в смысле его операционной деятельности, так и в финансовой независимости", - подчеркнул Баур.

Он добавил, что в ЕС надеются на "достаточно быстрое и полное введение положений закона об аудите".

Напомним, в феврале Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О аудит финансовой отчетности и аудиторской деятельности".