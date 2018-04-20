Представник ЄС: очікуємо від України практичну реалізацію закону про аудит
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Європейському союзі очікують від України практичну реалізацію прийнятого в 2017 році закону про аудит. Про це під час засідання круглого столу заявив перший радник Представництва Європейського Союзу в Україні, перший радник, керівник відділу Програм зовнішньої допомоги "Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище" Йоханес Баур, передає кореспондент УНН.
“Хочу зазначити, що новий закон про аудит, який був прийнятий наприкінці минулого року, є рішучим кроком у гармонізації українського законодавства з законодавством ЄС і стандартами ЄС. Прийняття нового закону вимагало чималих зусиль... але попереду стоять ще суттєві завдання по його практичній реалізації. Одним з таких ключових завдань в ході практичної реалізації є створення органу суспільного нагляду і необхідно забезпечити його абсолютну незалежність як в сенсі його операційної діяльності, так і в фінансової незалежності”, — підкреслив Баур.
Він додав, що в ЄС сподіваються на “досить швидке і повне запровадження положень закону про аудит”.
Нагадаємо, у лютому Президент України Петро Порошенко підписав Закон “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.