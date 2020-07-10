Представитель Эрдогана о передаче собора Святой Софии под мечеть: это не будет мешать туристам
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Смена статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть никак не помешает желающим посетить ее туристам. Такое мнение выразил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству Anadolu, передает УНН.
“Все наши основные мечети, включая Голубую мечеть, мечеть Фатих и мечеть Сулеймание, открыты как для посетителей, так и для поклонений. Поэтому открытие Айя-Софии для молитв никак не отразится на туристах и посетителях. Одно не противоречит другому”, — считает представитель Тайипа Эрдогана.
Калын также напомнил слова президента Турции о том, что в республике “действуют как минимум 400 церквей и синагог, которые на постоянной основе открыты для поклонений”.
Отметим, что глава Элладской церкви заявил, что “турки не посмеют это сделать”, говоря о передаче собора под мечеть.
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Государственный совет Турции провел 2 июля заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии. Обсуждение, по данным канала, продлилось всего 17 минут. По его итогам сообщалось, что решение Госсовета будет распространено в течение ближайших 15 дней. Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора президент Турции Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой является.
Позже Эрдоган сообщил, что любые обвинения в этом вопросе — это нападение на суверенитет Турции.